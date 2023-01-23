『キジマ (KIJIMA) LEDコンビ(ウインカー&テールランプ) TRDタイプ シーケンシャル 12V2.7/0.2/2W ブラックボディ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月15日 15時 43分に出品され05月15日 15時 43分に終了予定です。即決価格は8,566円に設定されています。現在601件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

キジマ (KIJIMA) LEDコンビ(ウインカー&テールランプ) TRDタイプ シーケンシャル 12V2.7/0.2/2W ブラックボディ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 4.20 cm

横幅 : 8.80 cm

奥行 : 18.00 cm

重量 : 80.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ 車、バイク、自転車

バイク

ライト、レンズ タグ キジマ

(KIJIMA)

LEDコンビ(ウインカー&テールランプ)

TRDタイプ

シーケンシャル

12V2.7/0.2/2W

ブラックボディ