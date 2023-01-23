『サンデシカ 全部洗える お昼寝布団5点セット かばん・アイロンネーム付き シュシュ(動物柄) 5個アソート【2024年最新】 』はヤフオクでから04月11日 18時 26分に出品され04月11日 18時 26分に終了予定です。即決価格は8,566円に設定されています。現在627件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
サンデシカ 全部洗える お昼寝布団5点セット かばん・アイロンネーム付き シュシュ(動物柄) 5個アソート
【商品説明】
・[製造国] 中華人民共和国
・まるごと洗濯機で洗えるお昼寝布団セット
【サイズ】
高さ : 17.00 cm
横幅 : 42.00 cm
奥行 : 70.00 cm
重量 : 1.60 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8566円
627 入札履歴
終了
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