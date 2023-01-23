『サンデシカ 全部洗える お昼寝布団5点セット かばん・アイロンネーム付き シュシュ(動物柄) 5個アソート【2024年最新】 』はヤフオクでから04月11日 18時 26分に出品され04月11日 18時 26分に終了予定です。即決価格は8,566円に設定されています。現在627件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

サンデシカ 全部洗える お昼寝布団5点セット かばん・アイロンネーム付き シュシュ(動物柄) 5個アソート



【商品説明】

・[製造国] 中華人民共和国

・まるごと洗濯機で洗えるお昼寝布団セット



【サイズ】

高さ : 17.00 cm

横幅 : 42.00 cm

奥行 : 70.00 cm

重量 : 1.60 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。