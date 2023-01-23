『プラッツ 1/48 F-84F サンダーストリーク プラモデル EC48006【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 12時 55分に出品され03月30日 12時 55分に終了予定です。即決価格は8,565円に設定されています。現在229件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

プラッツ 1/48 F-84F サンダーストリーク プラモデル EC48006



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 4.50 cm

横幅 : 24.00 cm

奥行 : 37.00 cm

重量 : 430.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。