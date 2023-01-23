『ペンハリガン PENHALIGONS ザ コヴェテッド デュシェス ローズ オードパルファム EDP SP 75ml 【正規品 】【2024年最新】 』はヤフオクでから04月25日 12時 09分に出品され04月25日 12時 09分に終了予定です。即決価格は8,565円に設定されています。現在366件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名 ペンハリガン PENHALIGONS ザ コヴェテッド デュシェス ローズ オードパルファム EDP SP 75ml

THE COVETED DUCHESS ROSE EAU DE PARFUM

ブランド ペンハリガン(PENHALIGONS)

商品体積 75 ミリリットル

香り デリケート ウッディ ローズ

対象年齢 大人

商品の重量 544 グラム

調香師 クリストフ・レイノー