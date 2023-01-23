『ビバリア マルチパネルヒーター 45W【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 23時 54分に出品され03月21日 23時 54分に終了予定です。即決価格は8,565円に設定されています。現在586件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 約25~45の範囲で任意の温度に設定できる設定温度可変式PTCパネルヒーターです。※完全防水機能は無いためケージ内での使用はできません。外側でご使用ください