『アークライト アンドーンテッド：ノルマンディー・プラス 完全日本語版 (1/2/4人用 45-60分 14才以上向け) ボードゲーム【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 21時 36分に出品され04月15日 21時 36分に終了予定です。即決価格は8,565円に設定されています。現在112件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アークライト アンドーンテッド：ノルマンディー・プラス 完全日本語版 (1/2/4人用 45-60分 14才以上向け) ボードゲーム



【商品説明】

・プレイ人数 :1/2/4人

・プレイ時間 :45-60分

・対象年齢 :14才以上

・本体サイズ :275×190×68mm



【サイズ】

高さ : 6.90 cm

横幅 : 19.00 cm

奥行 : 27.40 cm

重量 : 1.44 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ボードゲーム タグ アークライト

アンドーンテッド：ノルマンディー・プラス

完全日本語版

(1/2/4人用

45-60分

14才以上向け)

ボードゲーム