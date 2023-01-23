『アークライト アンドーンテッド：ノルマンディー・プラス 完全日本語版 (1/2/4人用 45-60分 14才以上向け) ボードゲーム【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 21時 36分に出品され04月15日 21時 36分に終了予定です。即決価格は8,565円に設定されています。現在112件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アークライト アンドーンテッド：ノルマンディー・プラス 完全日本語版 (1/2/4人用 45-60分 14才以上向け) ボードゲーム
【商品説明】
・プレイ人数 :1/2/4人
・プレイ時間 :45-60分
・対象年齢 :14才以上
・本体サイズ :275×190×68mm
【サイズ】
高さ : 6.90 cm
横幅 : 19.00 cm
奥行 : 27.40 cm
重量 : 1.44 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8565円
112 入札履歴
終了
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