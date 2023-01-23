ミキハウス ホットビスケッツ マント 73-3801-978 (フリー(70-90cm)， 紺)【2025年の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

[ミキハウス ホットビスケッツ] マント 73-3801-978 (フリー(70-90cm)， 紺)



【商品説明】

・フリースなのでお子さまにピッタリの軽めな仕上がり 裏にふわふわのフリースをボンディング（接着）して素材が一体化しているので かさばらずすっきり着られて、なお且つあったかい！！

・フリース素材のシンプルで可愛いダッフルマントです

・フードにはお耳がついて、なんとも可愛らしい 小さなお子様のマントスタイルはとってもキュートですね

・前は木製のトグルボタンが付いた本格的なデザイン。 その下にホックボタンが付いています。 両脇のホックボタンを留めるとお袖を通すことも出来るので カジュアルマント風にも着ていただけますよ。

・６ヶ月くらいから２歳頃までお使いいただけますので ギフトにしても豪華で喜ばれますよ。



【サイズ】

高さ : 10.00 cm

横幅 : 20.00 cm

奥行 : 30.00 cm

重量 : 280.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。