『ミキハウス ホットビスケッツ マント 73-3801-978 (フリー(70-90cm)， 紺)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月15日 00時 39分に出品され05月15日 00時 39分に終了予定です。即決価格は8,565円に設定されています。現在931件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
[ミキハウス ホットビスケッツ] マント 73-3801-978 (フリー(70-90cm)， 紺)
【商品説明】
・フリースなのでお子さまにピッタリの軽めな仕上がり 裏にふわふわのフリースをボンディング（接着）して素材が一体化しているので かさばらずすっきり着られて、なお且つあったかい！！
・フリース素材のシンプルで可愛いダッフルマントです
・フードにはお耳がついて、なんとも可愛らしい 小さなお子様のマントスタイルはとってもキュートですね
・前は木製のトグルボタンが付いた本格的なデザイン。 その下にホックボタンが付いています。 両脇のホックボタンを留めるとお袖を通すことも出来るので カジュアルマント風にも着ていただけますよ。
・６ヶ月くらいから２歳頃までお使いいただけますので ギフトにしても豪華で喜ばれますよ。
【サイズ】
高さ : 10.00 cm
横幅 : 20.00 cm
奥行 : 30.00 cm
重量 : 280.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8565円
931 入札履歴
終了
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