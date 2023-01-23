『山善 エアーベッド シングル マット 厚型 約100秒で設置(簡単) 立ち座りがラク 快適な寝心地(スリット型コイル) 耐荷重100kg 厚【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 19時 59分に出品され03月29日 19時 59分に終了予定です。即決価格は8,565円に設定されています。現在506件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

山善 エアーベッド シングル マット 厚型 約100秒で設置(簡単) 立ち座りがラク 快適な寝心地(スリット型コイル) 耐荷重100kg 厚



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 21.50 cm

横幅 : 31.00 cm

奥行 : 34.00 cm

重量 : 6.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。