『山善 エアーベッド シングル マット 厚型 約100秒で設置(簡単) 立ち座りがラク 快適な寝心地(スリット型コイル) 耐荷重100kg 厚【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 19時 59分に出品され03月29日 19時 59分に終了予定です。即決価格は8,565円に設定されています。現在506件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
山善 エアーベッド シングル マット 厚型 約100秒で設置(簡単) 立ち座りがラク 快適な寝心地(スリット型コイル) 耐荷重100kg 厚
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 21.50 cm
横幅 : 31.00 cm
奥行 : 34.00 cm
重量 : 6.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8565円
506 入札履歴
終了
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