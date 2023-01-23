『ホフマン小説集成 (下巻)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 15時 29分に出品され03月23日 15時 29分に終了予定です。即決価格は8,564円に設定されています。現在462件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
内容紹介魔的な戦慄に満ち充ちた傑作ドッペルゲンガー長編『悪魔の美酒』、緑金の小蛇のメルヒェン『黄金宝壺』、鏡影綺譚『歳晩祭夜話』他、『ちび助ツァッヒェス』『ドン・ジュアン』『狂楽人クライスラアの手記より』『音の秘密』の全7編を収録。様々な分野で影響を与え続ける天才芸術家E・T・A・ホフマンの幻妖美につつまれた幻想小説。クービンほかの挿絵を多数収録。【目次】悪魔の美酒ちび助ツァッヒェスカロ風の幻想曲(抄)黄金宝壺ドン・ジュアン歳晩祭夜話狂楽人クライスラアの手記より音の秘密「悪魔の美酒」とホフマン(石川道雄)「ちび助ツァッヒェス」解説(石川道雄)ホフマニアーナ(石川道雄)著者についてE. T. A. ホフマン1776~1822年。東プロイセン、ケーニヒスベルクに生まれる。裁判官となるが、失職後は劇場監督に就任し小説や音楽評論を書き始める。のち裁判官復職後も創作を続け、幻想的で特異な独自の世界を構築した。石川道雄詩人・独文学者。1959年没。
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落札価格8564円
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終了
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