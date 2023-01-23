『タカラ産業 キャットステップ PC4022【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 17時 36分に出品され03月31日 17時 36分に終了予定です。即決価格は8,564円に設定されています。現在495件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
タカラ産業 キャットステップ PC4022
【商品説明】
・原産国:中華人民共和国
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :22.5×21.4×40cm
・本体重量:1kg
【サイズ】
高さ : 8.70 cm
横幅 : 24.40 cm
奥行 : 41.30 cm
重量 : 1.37 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8564円
495 入札履歴
終了
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