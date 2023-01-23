『マグネット囲碁セット 携帯用マグネット囲碁盤（5分石）MG-20【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 07時 08分に出品され03月08日 07時 08分に終了予定です。即決価格は8,563円に設定されています。現在251件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ボードゲーム

【商品名】

マグネット囲碁セット 携帯用マグネット囲碁盤（5分石）MG-20



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 17.40 cm

奥行 : 34.20 cm

重量 : 1.20 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ボードゲーム タグ マグネット囲碁セット

携帯用マグネット囲碁盤（5分石）MG-20