『マグネット囲碁セット 携帯用マグネット囲碁盤（5分石）MG-20【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 07時 08分に出品され03月08日 07時 08分に終了予定です。即決価格は8,563円に設定されています。現在251件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ボードゲーム
【商品名】
マグネット囲碁セット 携帯用マグネット囲碁盤（5分石）MG-20
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 5.00 cm
横幅 : 17.40 cm
奥行 : 34.20 cm
重量 : 1.20 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8563円
251 入札履歴
終了
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