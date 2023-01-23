『ハバ 大きな玉のクーゲルバーン シップ 6643【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月06日 10時 14分に出品され05月06日 10時 14分に終了予定です。即決価格は8,563円に設定されています。現在554件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ハバ 大きな玉のクーゲルバーン シップ 6643



【商品説明】

・サイズ：(本体)35×9×31.5cm、(リング付木玉)直径4.5cm、(アクリル玉)直径4.5cm、内容：本体・リング付木玉・アクリル玉、材質：カバ・ブナ



【サイズ】

高さ : 9.60 cm

横幅 : 32.20 cm

奥行 : 36.00 cm

重量 : 1.50 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。