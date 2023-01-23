『sopii ダウン 寝袋 マミー型 コンパクト シュラフ 丸洗いできる オールシーズン コンプレッションベルト付き (グレー， 400g)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 03時 27分に出品され04月01日 03時 27分に終了予定です。即決価格は8,563円に設定されています。現在378件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

sopii ダウン 寝袋 マミー型 コンパクト シュラフ 丸洗いできる オールシーズン コンプレッションベルト付き (グレー， 400g)



【商品説明】

・YKKダブルジップ＋ダウン採用の最新モデル！400Tナイロン採用で、肌触りが良く、保湿性・吸水性・通気性にも大変優れています。ダウンは空気をたくさん溜め込み暖かさを保ちます。 フードは締め付け具合を調節可能です。

・sopii ダウン寝袋 マミー型 丸洗いできる シュラフ 400g 春夏秋用 5~20 コンプレッションベルト付き

・【サイズ】展開時（約）：210cm（フードあり）×80cm、収納時（約）：30cm×20cm【重量】（約）1000g(400g) 【素材】中身：ダウン50%，フェザー50% 生地：400Tナイロン【仕様】簡易防水・防風・極暖仕様

・収納袋に収納することで、コンパクトに



【サイズ】

高さ : 14.20 cm

横幅 : 19.60 cm

奥行 : 27.40 cm

重量 : 1.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。