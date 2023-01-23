『エクスジェル ( EXGEL ) ミニプニプラス ライム クッション お尻が痛くならない コンパクト 日本製 持ち運び 折りたたみ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月06日 05時 56分に出品され04月06日 05時 56分に終了予定です。即決価格は8,563円に設定されています。現在288件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

エクスジェル ( EXGEL ) ミニプニプラス ライム クッション お尻が痛くならない コンパクト 日本製 持ち運び 折りたたみ



【商品説明】

・ダイニングチェアやお子様の学習椅子など、ご家族へのプレゼントとしても喜ばれます。

・ミニプニプラスのクッションの幅は約36cm、奥行き約26cm、約14mmという薄さで、約0.4kgという軽量さ。薄く、軽いコンパクトさでお出かけ先でも快適に使えます。

・ミニプニプラスはB5サイズに薄く折りたためてコンパクト(厚さ約14mm、折りたたみ時は約28mm）に収納可能。ノートのようにバックにラクに入るから持ち運びも便利です。

・ミニプニプラスは持ち運びが便利なジェルクッション。コンパクトなのに座り心地もプニプニで大満足！公園や旅行、スポーツ観戦など、バッグに入れて持ち運べます。

・レモン、ライム、マリンブルー、ロー



【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 23.00 cm

奥行 : 30.00 cm

重量 : 430.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。