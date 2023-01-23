『3E-BKY6-BK(ブラック) 無線キーボード 英語配列60キー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 21時 50分に出品され03月31日 21時 50分に終了予定です。即決価格は8,563円に設定されています。現在475件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

3E-BKY6-BK(ブラック) 無線キーボード 英語配列60キー



【商品説明】

・3E 【スマホ／タブレット対応】ワイヤレスキーボード［Bluetooth・Android／iOS／Win］ 2つ折りタイプ Plier （英語配列60キー・ブラック） 3E-BKY6-BK



【サイズ】

高さ : 2.50 cm

横幅 : 11.10 cm

奥行 : 24.00 cm

重量 : 270.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。