『Soomloomペンタタープ 3.8x3.9m 焚き火可 ポリコットンTC ファイアプレイス 遮熱性/耐火性/耐水性優れ サンシェード アウ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 15時 03分に出品され03月05日 15時 03分に終了予定です。即決価格は8,562円に設定されています。現在247件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Soomloomペンタタープ 3.8x3.9m 焚き火可 ポリコットンTC ファイアプレイス 遮熱性/耐火性/耐水性優れ サンシェード アウ
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 13.80 cm
横幅 : 18.80 cm
奥行 : 38.50 cm
重量 : 2.53 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8562円
247 入札履歴
終了
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