『Soomloomペンタタープ 3.8x3.9m 焚き火可 ポリコットンTC ファイアプレイス 遮熱性/耐火性/耐水性優れ サンシェード アウ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 15時 03分に出品され03月05日 15時 03分に終了予定です。即決価格は8,562円に設定されています。現在247件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Soomloomペンタタープ 3.8x3.9m 焚き火可 ポリコットンTC ファイアプレイス 遮熱性/耐火性/耐水性優れ サンシェード アウ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 13.80 cm

横幅 : 18.80 cm

奥行 : 38.50 cm

重量 : 2.53 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。