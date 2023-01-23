『アウトドアプロダクツ リュック 30L 軽量 PC対応 ボックス 通学 スクールリュック OD-11143 BKNV【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 05時 37分に出品され03月20日 05時 37分に終了予定です。即決価格は8,562円に設定されています。現在511件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アウトドアプロダクツ リュック 30L 軽量 PC対応 ボックス 通学 スクールリュック OD-11143 BKNV
【商品説明】
[アウトドアプロダクツ] リュック 30L 軽量 PC対応 ボックス 通学 スクールリュック OD-11143 BKNV
X09V22XFG6
【サイズ】
高さ : 12.10 cm
横幅 : 46.29 cm
奥行 : 53.50 cm
重量 : 1.01 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8562円
511 入札履歴
終了
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