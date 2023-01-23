『StarTech.com 薄型液晶テレビ壁掛け金具 チルト角度調節機能 60インチから100インチTVに対応 VESAマウント規格サポート【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 11時 44分に出品され04月02日 11時 44分に終了予定です。即決価格は8,562円に設定されています。現在127件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

StarTech.com 薄型液晶テレビ壁掛け金具 チルト角度調節機能 60インチから100インチTVに対応 VESAマウント規格サポート



【商品説明】

・60インチから100インチ、重さ75kgまでのテレビに対応

・ビュー角度を+5から?10の間で自由に調整

・互換性のあるVESAマウントで曲面テレビでも使用可能

・壁からの張り出しが85mmと小さい薄型設計で省スペース

・着脱が簡単なスプリングロック



【サイズ】

高さ : 7.62 cm

横幅 : 17.78 cm

奥行 : 99.06 cm

重量 : 4.74 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。