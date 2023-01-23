『MICKI/ミッキィ社 ノックアウトボール【お歳暮】』はヤフオクでから03月30日 08時 49分に出品され03月30日 08時 49分に終了予定です。即決価格は8,562円に設定されています。現在875件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

MICKI/ミッキィ社 ノックアウトボール



【商品説明】

MICKI/ミッキィ社 ノックアウトボール

・スウェーデン

・幅25cm、玉の直径：4.6cm

X001G7NYF4



【サイズ】

高さ : 12.20 cm

横幅 : 12.70 cm

奥行 : 26.40 cm

重量 : 730.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。