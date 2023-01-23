『コーナン オリジナル キャットツリー タワータイプ YS70189 サイズ約50×60×160ｃｍ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 03時 09分に出品され03月20日 03時 09分に終了予定です。即決価格は8,562円に設定されています。現在631件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

コーナン オリジナル キャットツリー タワータイプ YS70189 サイズ約50×60×160ｃｍ



【商品説明】

・【特長】つめとぎもできます。室内で上り下り運動ができます。お部屋もついてお昼寝OK静耐荷重：（約）８ｋｇ本体重量：（約）１１ｋｇ



【サイズ】

高さ : 33.60 cm

横幅 : 50.60 cm

奥行 : 61.80 cm

重量 : 19.58 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



※食品販売の場合についての補足

商品サンプル画像の中に記載の賞味期限部分はあくまでのサンプル例であり、販売商品の賞味期限は1ヵ月以上の賞味期限がある品物を出荷させていただきます。

商品サンプル画像の中にイメージ画像が含まれておりますが全て新品未開封の品物を出荷させていただきます。