KanaaN HDMI 2.0スプリッター 4入力2出力音声分離器HDMI 分配器4K3D@60HZ Full UHD/HD/PS3/PS4【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

KanaaN HDMI 2.0スプリッター 4入力2出力音声分離器HDMI 分配器4K3D@60HZ Full UHD/HD/PS3/PS4



【商品説明】

・【4K 3D@60Hz高解像度対応】4K@ 60HZ、3Dの解像度とHDオーディオを対応し、24ビットのディープカラーをサポートします。スマートEDID&SPDIF 管理にも対応しています。表示の解像度やオーディオ設定を調整しやすいです。美しく高精細なHDMI信号を2台の4Kモニター/ディスプレイに出力できます。「異なる解像度が同時に出力できないです。」

・【4入力2出力HDMIマトリクススイッチャー】本HDMIマトリクススイッチャーは、同時に接続された最大4台のHDMI機器を2台のテレビまたはディスプレイへ自由に切り替え・出力することのできるものです。同じ映像だけでなく、異なるの映像も同時出力できます。すなわち、分配器と切替器の機能を同時に実現できます。リモコン付きで離れた場所から楽に使えます。「注：リモコンには電池が付いており、直接使用できます」

・【安定な伝送】本製品は内蔵された自動均衡と増幅機能