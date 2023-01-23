『プリンス 半袖シャツ ゲームシャツ レディース BLK (165) Small【お歳暮】』はヤフオクでから04月06日 05時 46分に出品され04月06日 05時 46分に終了予定です。即決価格は8,562円に設定されています。現在794件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「Prince(プリンス)」より引用"



【商品名】

プリンス 半袖シャツ ゲームシャツ レディース BLK (165) Small



【商品説明】

・SIZE:S 肩幅:33.5cm 袖丈:12cm 身幅:46.5cm 着丈:53.5cm

・メイン素材: カラーヘザーニット(ポリエステル100％)

・素材構成: カラーヘザーニット: 100% ポリエステル



【サイズ】

高さ : 2.20 cm

横幅 : 24.20 cm

奥行 : 33.60 cm

重量 : 60.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。