『プリンス 半袖シャツ ゲームシャツ レディース BLK (165) Small【お歳暮】』はヤフオクでから04月06日 05時 46分に出品され04月06日 05時 46分に終了予定です。即決価格は8,562円に設定されています。現在794件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「Prince(プリンス)」より引用"
【商品名】
プリンス 半袖シャツ ゲームシャツ レディース BLK (165) Small
【商品説明】
・SIZE:S 肩幅:33.5cm 袖丈:12cm 身幅:46.5cm 着丈:53.5cm
・メイン素材: カラーヘザーニット(ポリエステル100％)
・素材構成: カラーヘザーニット: 100% ポリエステル
【サイズ】
高さ : 2.20 cm
横幅 : 24.20 cm
奥行 : 33.60 cm
重量 : 60.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8562円
794 入札履歴
終了
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