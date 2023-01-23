『GTRACING キャリーワゴン 大容量87L 大型タイヤ 耐荷重120kg 自立収納 コンパクト ワンタッチ収束式 150L 折り畳み ア【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 01時 45分に出品され03月20日 01時 45分に終了予定です。即決価格は8,562円に設定されています。現在384件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
GTRACING キャリーワゴン 大容量87L 大型タイヤ 耐荷重120kg 自立収納 コンパクト ワンタッチ収束式 150L 折り畳み ア
【商品説明】
・カバーは着脱可能なので、すぐに取り外して、すぐに洗えるのがポイント！ 外で使う物だからこそ、常にキレイにしておきたい気持ちに面倒な事はありません。
・利用者の身長やお好みにより高さの調整が可能な上に、押したり、引いたり移動スタイルが2WAYタイプ。ハンドルの長さを
【サイズ】
高さ : 13.50 cm
横幅 : 51.00 cm
奥行 : 67.00 cm
重量 : 7.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
食料品・ペットフードをご検討のお客様へ
商品画像に記載されている賞味期限はサンプル表記です。実際に出荷する商品の賞味期限はヤフーショピングのガイドライン（1週間以上）に基づき、当店ではご注文から2週間以上の賞味期限がある商品を発送いたします。
※賞味期限に関するご不明点はお気軽にお問い合わせください。
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落札価格8562円
384 入札履歴
終了
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