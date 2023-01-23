『FIREBOX (ファイヤーボックス) GEN2 ステンレス製 ナノストーブ+X-ケースセット （ナノストーブ、X-ケース、カーボンフェルト【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 22時 36分に出品され03月09日 22時 36分に終了予定です。即決価格は8,562円に設定されています。現在339件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
FIREBOX (ファイヤーボックス) GEN2 ステンレス製 ナノストーブ+X-ケースセット （ナノストーブ、X-ケース、カーボンフェルト
【商品説明】
・重量：270g
【サイズ】
高さ : 4.10 cm
横幅 : 14.50 cm
奥行 : 15.20 cm
重量 : 250.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8562円
339 入札履歴
終了
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