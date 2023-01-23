『キャプテンスタッグ スピーディー250UV用スクリーンパネル M-3195【2024年最新】 』はヤフオクでから04月02日 00時 30分に出品され04月02日 00時 30分に終了予定です。即決価格は8,562円に設定されています。現在642件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
キャプテンスタッグ スピーディー250UV用スクリーンパネル M-3195
【商品説明】
・※本製品は、4面メッシュのスクリーンパネルのみでタープ本体は別売です。
・サイズ:(約)250×250×H187cm
・パッキンサイズ:(約)54×14×14cm
・原産国:中国
・材質:ウォール: ポリエステル150D(PU1，000mm防水)、メッシュ:ポリエステル1mmメッシュ
・重量:(約)1.8kg
【サイズ】
高さ : 13.60 cm
横幅 : 14.40 cm
奥行 : 56.00 cm
重量 : 2.02 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
キャプテンスタッグ スピーディー250UV用スクリーンパネル M-3195
¥ 8562
キャプテンスタッグ スピーディー250UV用スクリーンパネル M-3195
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キャプテンスタッグ スピーディー250UV用スクリーンパネル M-3195
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落札価格8562円
642 入札履歴
終了
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