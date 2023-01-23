『Bright Starts ブライトスターツ ラウンズオブファン・ボールピットジム・ピンク 12063【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 15時 10分に出品され03月20日 15時 10分に終了予定です。即決価格は8,561円に設定されています。現在949件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Bright Starts ブライトスターツ ラウンズオブファン・ボールピットジム・ピンク 12063



【商品説明】

・パッケージサイズ：54×70×10cm

・ボール10個付属（収納バック付き）

・使用電池：単4電池3本（別売）

・対象年齢：0ヶ月～

・組立サイズ：70×70×46cm

・電池種別 :電池は別売りのため別途ご購入ください。



【サイズ】

高さ : 9.50 cm

横幅 : 53.50 cm

奥行 : 69.00 cm

重量 : 1.43 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。