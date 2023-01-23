『ビリヤード ビリヤード テーブル カバー、ビリヤード テーブル保護カバー、防水防塵、破れ防止スヌーカー テーブル カバー、太陽/雨/雪/防塵【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 22時 59分に出品され03月26日 22時 59分に終了予定です。即決価格は8,561円に設定されています。現在802件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 説明:

[防水素材]ビリヤードテーブルカバーは高品質のラテックスレザー素材で作られており.耐久性があり.防水性があり.汚れに強く.洗いやすいです.

[ビリヤード台保護カバー]防水・防塵機能でビリヤード台を最大限に保護します.

[素晴らしい仕上がり]: 高耐久のラテックスレザービリヤード台カバーは縫い目がしっかりしていて耐久性が強化されており.フィレットデザインで簡単に取り付けられます.

[実用的なテーブルクロス]ビリヤードテーブルカバーは完全な保護を提供し.水.ほこり.鳥の糞を防ぎ.屋外と屋内のビリヤード台にフィットします.

[幅広い用途]ビリヤードテーブルカバーはビリヤード台用に設計されているだけでなく.屋外テーブル.椅子セット.ソファ.焚き火台.ゲームテーブルなどのパティオ家具にも最適です.

仕様:

素材: ラテックスレザー

サイズチャート:

7フィート: 8インチx50インチx90インチ

8フィート: 8インチx56インチx100インチ

9フィート: 8インチx62インチx112インチ

パッケージに含まれるもの:

1 ビリヤード ビリヤード テーブル カバー

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