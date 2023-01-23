『ビリヤード ビリヤード テーブル カバー、ビリヤード テーブル保護カバー、防水防塵、破れ防止スヌーカー テーブル カバー、太陽/雨/雪/防塵【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 22時 59分に出品され03月26日 22時 59分に終了予定です。即決価格は8,561円に設定されています。現在802件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
説明:
[防水素材]ビリヤードテーブルカバーは高品質のラテックスレザー素材で作られており.耐久性があり.防水性があり.汚れに強く.洗いやすいです.
[ビリヤード台保護カバー]防水・防塵機能でビリヤード台を最大限に保護します.
[素晴らしい仕上がり]: 高耐久のラテックスレザービリヤード台カバーは縫い目がしっかりしていて耐久性が強化されており.フィレットデザインで簡単に取り付けられます.
[実用的なテーブルクロス]ビリヤードテーブルカバーは完全な保護を提供し.水.ほこり.鳥の糞を防ぎ.屋外と屋内のビリヤード台にフィットします.
[幅広い用途]ビリヤードテーブルカバーはビリヤード台用に設計されているだけでなく.屋外テーブル.椅子セット.ソファ.焚き火台.ゲームテーブルなどのパティオ家具にも最適です.
仕様:
素材: ラテックスレザー
サイズチャート:
7フィート: 8インチx50インチx90インチ
8フィート: 8インチx56インチx100インチ
9フィート: 8インチx62インチx112インチ
パッケージに含まれるもの:
1 ビリヤード ビリヤード テーブル カバー
...
ビリヤード プール テーブル カバー ラテックス レザー 卓球テーブル カバー オールシーズン 9フィート
¥ 8561
Mezz (メッヅ) キューケース MO-11Y 1バット 1シャフト MK-MO11Y
¥ 8558
Mezz (メッヅ) キューケース MO-11T 1バット 1シャフト MK-MO11T
¥ 8558
Mezz (メッヅ) キューケース MO-11H 1バット 1シャフト MK-MO11H
¥ 8558
Mezz (メッヅ) キューケース MO-11K 1バット 1シャフト MK-MO11K
¥ 8558
MIKI (ミキ) エクステンション エクシード 4インチエクステンダー MK-MZEEXT4
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海外輸入品 ビリヤード EXC-3BLK Extreme EXC-3 Weighted 3-Cue Pool Cue Holder， Black
¥ 8554
海外輸入品 ビリヤード Naissgo Cue Rest Cue Stick Holder Pool Cue Holder (4-Holes)
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ダイセイビリヤードキューケース (濃茶フェイクレザー（2×4）4BE)
¥ 8524
Mezz (メッヅ) キューケース MO-11T 1バット 1シャフト MK-MO11T
¥ 8524
Mezz (メッヅ) キューケース MO-11Y 1バット 1シャフト MK-MO11Y
¥ 8524
ダイセイビリヤードキューケース (濃茶フェイクレザー（2×4）4BE)
¥ 8520
ダイセイビリヤードキューケース (濃茶クロコダイル調（2×4）9BR)
¥ 8519
ダイセイビリヤードキューケース (茶クロコダイル調（2×4）6BE)
¥ 8519
Mezz (メッヅ) キューケース MO-11T 1バット 1シャフト MK-MO11T
¥ 8510
Mezz (メッヅ) キューケース MO-11Y 1バット 1シャフト MK-MO11Y
¥ 8510
Mezz (メッヅ) キューケース MO-11T 1バット 1シャフト MK-MO11T
¥ 8509
タッププレスシリンダー 単層・積層両タイプ対応モデル | ビリヤードアクセサリー
¥ 8497
落札価格8561円
802 入札履歴
終了
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