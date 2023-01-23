『ミザール 単眼鏡 4.2倍10mm KM-421【2024年最新】 』はヤフオクでから04月29日 22時 59分に出品され04月29日 22時 59分に終了予定です。即決価格は8,561円に設定されています。現在513件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 超至近距離にもピントが合う高性能単眼鏡です。 製造国:日本 素材・材質:光学ガラス・アルミダイキャスト 商品サイズ:φ22×L51mm 重量:31g 仕様:無限遠倍率:4.2倍至近距離倍率:5.3倍対物レンズ径:10mm実視界:10.0度瞳径:2.4mm明るさ:5.7100m先視界:17m最短ピント位置:20cmコーティング:マルチコート保証期間(1年) 付属品:取扱説明書