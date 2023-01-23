『フルワイヤレスイヤホン Soundcore Liberty Air 2 Pro A3951N31(ネイビー)/ANKER【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月07日 10時 56分に出品され03月07日 10時 56分に終了予定です。即決価格は8,561円に設定されています。現在165件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 独自の「ウルトラノイズキャンセリング」を搭載した完全ワイヤレスイヤホン