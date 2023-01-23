『イヤホン ソニー MDR-AS210 : 防滴/スポーツ向け ピンク MDR-AS210 P【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月25日 10時 04分に出品され03月25日 10時 04分に終了予定です。即決価格は8,561円に設定されています。現在643件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ソニー イヤホン MDR-AS210 : 防滴/スポーツ向け ピンク MDR-AS210 P
【商品説明】
・からみにくいセレーションケーブル
・ヘッドホンがはずれにくく快適なフィット感のループハンガーモデル
・付属品:クリップ(そにー sony SONY すてれおいやーれしーばー ぴんく PINK)
・汗や水しぶきに強い防滴仕様
・耳の形状にフィットするループハンガー機構採用
・装着時の耳への負担を軽減するエラストマー樹脂採用
【サイズ】
高さ : 5.40 cm
横幅 : 11.50 cm
奥行 : 19.00 cm
重量 : 70.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8561円
643 入札履歴
終了
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