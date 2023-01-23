東谷 シェルフ ナチュラル W45×D32×H111 PEC-664 シェルフ ラック 棚 本棚 3段 オープンシェルフ 完成品 収納 メーカー直送 送料無料【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

東谷 （あずまや） シェルフ ナチュラル



暮らしに寄り添う自由な組み合わせ 自由な組み合わせで暮らしにフィット。

子どもから大人まで使えるシンプルなデザイン。



メーカー：東谷 （ あずまや AZUMAYA ）

品番：PEC-664

商品名：シェルフ

カラー：ナチュラル

サイズ(cm)：W45×D32×H111

本体素材：天然木(ラバーウッド) ウレタン塗装

原産国：ベトナム

備考

組立：完成品

静的耐荷重：5kg/棚



※ご使用のモニター環境により実際のカラーと異なる場合がございます。 予めご了承ください。

※商品がすべてメーカー在庫のため、急な欠品が発生することがございますので、お急ぎの場合は、納期の確認をお願い致します。

※納品後の交換は、ご注文品番以外のものが届いた場合を除き、交換・返品などはお受けいたしかねます。※ご購入前に必ずPC版 商品説明をご確認下さい。



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