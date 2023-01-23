『東谷 シェルフ ナチュラル W45×D32×H111 PEC-664 シェルフ ラック 棚 本棚 3段 オープンシェルフ 完成品 収納 メーカー直送 送料無料【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 22時 05分に出品され03月29日 22時 05分に終了予定です。即決価格は8,561円に設定されています。現在489件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
東谷 （あずまや） シェルフ ナチュラル
暮らしに寄り添う自由な組み合わせ 自由な組み合わせで暮らしにフィット。
子どもから大人まで使えるシンプルなデザイン。
メーカー：東谷 （ あずまや AZUMAYA ）
品番：PEC-664
商品名：シェルフ
カラー：ナチュラル
サイズ(cm)：W45×D32×H111
本体素材：天然木(ラバーウッド) ウレタン塗装
原産国：ベトナム
備考
組立：完成品
静的耐荷重：5kg/棚
※ご使用のモニター環境により実際のカラーと異なる場合がございます。 予めご了承ください。
※商品がすべてメーカー在庫のため、急な欠品が発生することがございますので、お急ぎの場合は、納期の確認をお願い致します。
※納品後の交換は、ご注文品番以外のものが届いた場合を除き、交換・返品などはお受けいたしかねます。※ご購入前に必ずPC版 商品説明をご確認下さい。
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落札価格8561円
489 入札履歴
終了
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