『スキーゴーグル AXE(アックス) メンズ スキー・スノーボード ゴーグル AX888-WMD ホワイト(WT)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 22時 24分に出品され04月29日 22時 24分に終了予定です。即決価格は8,561円に設定されています。現在493件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 スキーゴーグル、サングラス

【商品名】

AXE(アックス) メンズ スキー・スノーボード ゴーグル AX888-WMD ホワイト(WT)



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 10.30 cm

横幅 : 14.00 cm

奥行 : 21.20 cm

重量 : 210.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。