『デサント 野球 ウェア グランドコート 左片胸刺繍加工 袖刺繍加工 長袖 DR217 中綿入り 大人用 防風 保温 蓄熱 撥水 お揃い 移動着 チームウェア ybc【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月13日 00時 15分に出品され03月13日 00時 15分に終了予定です。即決価格は8,561円に設定されています。現在216件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【仕様/詳細】
メーカー
・デサント
カラー
・ブラック(BLK)
・エンジ(ENG)
・ネイビー(NVY)
・ロイヤル(ROY)
サイズ
・M-XAサイズ
素材
・表地：ヒートナビチェッカークロス
(ポリエステル100％)
・切替：ストレッチブライトクロス
(ポリエステル100％)
・中綿：サーモインシュレーション
(ポリエステル100％)
・裏地：トリコットライナー
(ポリエステル100％)
生産国
・中国製/日本製
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落札価格8561円
216 入札履歴
終了
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