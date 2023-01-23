『デサント 野球 ウェア グランドコート 左片胸刺繍加工 袖刺繍加工 長袖 DR217 中綿入り 大人用 防風 保温 蓄熱 撥水 お揃い 移動着 チームウェア ybc【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月13日 00時 15分に出品され03月13日 00時 15分に終了予定です。即決価格は8,561円に設定されています。現在216件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【仕様/詳細】

メーカー

・デサント

カラー

・ブラック(BLK)

・エンジ(ENG)

・ネイビー(NVY)

・ロイヤル(ROY)

サイズ

・M-XAサイズ

素材

・表地：ヒートナビチェッカークロス

(ポリエステル100％)

・切替：ストレッチブライトクロス

(ポリエステル100％)

・中綿：サーモインシュレーション

(ポリエステル100％)

・裏地：トリコットライナー

(ポリエステル100％)

生産国

・中国製/日本製