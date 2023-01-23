『AdvancedNutrients BigBud Powder(ビッグバド パウダー) 130g 花や果実を爆発的に増加させる肥料（開花ブースター）【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 12時 58分に出品され03月26日 12時 58分に終了予定です。即決価格は8,561円に設定されています。現在457件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 AdvancedNutrientsのBigBud Powder(ビッグバド パウダー)は花や果実を効果的に増加させる開花期の促進肥料で水耕栽培用です。バドとは英語で花弁の意、まさに名のとおり、大きな実や花を咲かせます。アメリカ大陸では非常にメジャーな製品です。世界最高峰と名高い、アドバンスニュートリエントのビックバド、是非一度お試しください。スケジュールでは【Hobbyist Level】に該当してます。