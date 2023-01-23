『DESTINATION(デスティネイション) サーフボードソフトケース USナチュラルソックス ショートボード用 56-60 (Beig【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月19日 01時 30分に出品され04月19日 01時 30分に終了予定です。即決価格は8,561円に設定されています。現在925件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サーフボードケース

【商品名】

DESTINATION(デスティネイション) サーフボードソフトケース USナチュラルソックス ショートボード用 56-60 (Beig



【商品説明】

・※It may take 1 to 2 weeks for delivery.

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【サイズ】

高さ : 10.40 cm

横幅 : 26.40 cm

奥行 : 30.20 cm

重量 : 700.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。