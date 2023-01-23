『ローリングス(Rawlings) ハイブリッドバックパック ダッフル 53L R601JP ブラック W64×H27×D28cm【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 05時 44分に出品され03月11日 05時 44分に終了予定です。即決価格は8,561円に設定されています。現在345件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 バットケース

【商品名】

ローリングス(Rawlings) ハイブリッドバックパック ダッフル 53L R601JP ブラック W64×H27×D28cm



【商品説明】

・Brand Introduction: The official Japanese shop of Rawlings， the No.1 baseball brand that has been making baseball products for more than 130 years in the US of baseball. Since 2020， Grub became an official MLB supplier after the ball and helmet. Rememberable plays are the battle accom



【サイズ】

高さ : 8.00 cm

横幅 : 35.00 cm

奥行 : 57.00 cm

重量 : 1.08 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。