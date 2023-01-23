『アンティーク調 60cm幅大型ミラー 飛散防止フィルム貼り (ホワイト)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 21時 56分に出品され03月12日 21時 56分に終了予定です。即決価格は8,561円に設定されています。現在650件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アンティーク調 60cm幅大型ミラー 飛散防止フィルム貼り (ホワイト)
【商品説明】
・サイズ：幅600×奥行25×高さ1600mm
・ミラーサイズ：幅500×高さ1500mm
・ミラー厚：約4mm
・本体重量：11.5kg
・組立不要の完成品（1梱包）
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8561円
650 入札履歴
終了
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