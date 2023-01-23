『アンティーク調 60cm幅大型ミラー 飛散防止フィルム貼り (ホワイト)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 21時 56分に出品され03月12日 21時 56分に終了予定です。即決価格は8,561円に設定されています。現在650件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

アンティーク調 60cm幅大型ミラー 飛散防止フィルム貼り (ホワイト)



【商品説明】

・サイズ：幅600×奥行25×高さ1600mm

・ミラーサイズ：幅500×高さ1500mm

・ミラー厚：約4mm

・本体重量：11.5kg

・組立不要の完成品（1梱包）



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。