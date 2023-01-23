『日本育児 ベビーゲート/ペットゲート おくだけとおせんぼ ブラウン 6ヶ月~24ヶ月対象 おいてまたぐだけのお手軽ゲート【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 23時 50分に出品され03月19日 23時 50分に終了予定です。即決価格は8,561円に設定されています。現在375件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

日本育児 ベビーゲート/ペットゲート おくだけとおせんぼ ブラウン 6ヶ月~24ヶ月対象 おいてまたぐだけのお手軽ゲート



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 10.50 cm

横幅 : 62.50 cm

奥行 : 77.00 cm

重量 : 5.70 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。