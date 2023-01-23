『ジーエイチハートアンドサン おくるみ メリノウールショール 箱なし G. H. Hurt & Son Super Fine Merino W【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 19時 16分に出品され03月05日 19時 16分に終了予定です。即決価格は8,561円に設定されています。現在446件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ジーエイチハートアンドサン おくるみ メリノウールショール 箱なし G. H. Hurt & Son Super Fine Merino W



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 4.00 cm

横幅 : 28.40 cm

奥行 : 31.60 cm

重量 : 180.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。