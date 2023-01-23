『デシグアル PVCバッグ 19WAXPCI ブラウン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 07時 00分に出品され04月26日 07時 00分に終了予定です。即決価格は8,561円に設定されています。現在34件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

デシグアル PVCバッグ 19WAXPCI ブラウン



【商品説明】

・留め具の種類: ジッパー

・表地: ポリ塩化ビニル



【サイズ】

高さ : 6.35 cm

横幅 : 31.50 cm

奥行 : 52.58 cm

重量 : 1.06 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



【食品等の賞味期限について】

※当店の食品/飲料/ペットフード画像は、サンプルの為、実際には賞味期限内の商品を発送しておりますのでご安心ください。

カテゴリ ファッション

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