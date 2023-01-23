『ムラテックKDS スピードタフミックリール SGR12?100【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月09日 20時 34分に出品され04月09日 20時 34分に終了予定です。即決価格は8,561円に設定されています。現在384件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ムラテックKDS スピードタフミックリール SGR12?100



【商品説明】

・JIS1級 ボディ:ABS樹脂製

・仕様:長さ100m・幅12mm・縦425×横324×厚さ45mm・1450g

・テープ長さ:100m， テープ巾:12mm， 標準張力(20度時):10N， テープ厚:0.48mm， JIS1級， 白(2mm)/黄(5mm)ツートンカラー両面目盛， 4倍速巻取り， テープ材質:グラスファイバー， 重さ:1450g



【サイズ】

高さ : 5.80 cm

横幅 : 32.90 cm

奥行 : 43.30 cm

重量 : 1.91 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。