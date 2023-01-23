『ヘルメット ジュニア アトミック ATOMIC セイバー バイザー SAVOR VISOR JR (Pink)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 21時 09分に出品され03月30日 21時 09分に終了予定です。即決価格は8,561円に設定されています。現在133件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・SAFETY TECHNOLOGY：Holo Core

・CONSTRUCTION：ABS Hard Shell / Active Aircon Venting / Removable and Washable Full Cap Lining

・VENTING：Audio Compatible Ear Pads，Helmet Bag，Adjustable Visor Setting，Visor ID Lens，Live Fit Frame，

Dual Layer Face Foam，Supreme Anti-Scratch Outer Lens (PC)，Hydrophobic Lens Coating，Ultimate Anti-fog Inner Lens

Coating，Flash Lens Technology，Microfiber Lens Wipe



サイズXS(48-53)

サイズS(51-55)