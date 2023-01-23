『〈新素材SKINNY-SATIN〉レーシングスイムウェア競泳水着フルバック (M， ワイン)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 23時 27分に出品され03月05日 23時 27分に終了予定です。即決価格は8,561円に設定されています。現在488件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

〈新素材SKINNY-SATIN〉レーシングスイムウェア競泳水着フルバック (M， ワイン)



【商品説明】

・メイン素材: ポリエステル/スパンデックス

・素材構成: ポリエステル 84％



【サイズ】

高さ : 1.30 cm

横幅 : 17.20 cm

奥行 : 28.20 cm

重量 : 50.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

水着 タグ 〈新素材SKINNY-SATIN〉レーシングスイムウェア競泳水着フルバック

(M，

ワイン)