『〈新素材SKINNY-SATIN〉レーシングスイムウェア競泳水着フルバック (M， ワイン)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 23時 27分に出品され03月05日 23時 27分に終了予定です。即決価格は8,561円に設定されています。現在488件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
〈新素材SKINNY-SATIN〉レーシングスイムウェア競泳水着フルバック (M， ワイン)
【商品説明】
・メイン素材: ポリエステル/スパンデックス
・素材構成: ポリエステル 84％
【サイズ】
高さ : 1.30 cm
横幅 : 17.20 cm
奥行 : 28.20 cm
重量 : 50.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8561円
488 入札履歴
終了
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