『エバニュー(EVERNEW) 山岳飯盒弐型 EBY636【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 06時 28分に出品され03月23日 06時 28分に終了予定です。即決価格は8,560円に設定されています。現在611件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
自衛隊官給品 戦闘飯盒2型 の、山岳仕様バージョン。
サイズ : 168x深さ80mm(本体)/180x深さ45mm(フタ)/165x深さ38mm(ナカゴ)/
容量 : 900ml(本体)/550ml(フタ)/400ml(ナカゴ)
素材 : 本体/アルミニウム(アルマイト加工) ハンドル/ステンレス
質量 : 183g(本体)/113g(ハンドル)/74g(ナカゴ)
※当店はAmazonマルチチャネルサービスに発送を委託しておりますので発送元がAmazonとなる場合がございます。
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落札価格8560円
611 入札履歴
終了
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