コスプレ衣装 原神げんしん風 旅人蛍 ほたる Lumine パーティー コスチューム ハロウィン変装仮装演出服舞台装イベント撮影祭り【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

本商品は新品です。



衣装全セット内容：写真参照



サイズ:写真参照





※別途購入付属品：衣装をご購入お客様に限り：パンプキンパンツ、ウィッグ、cos靴 でご提供致します。



ネットの付け方法：

ウイッグ専用ネットをあけ、紐のある端を下に向かって首にかけ、生え際のところにネットを押し、他の端を上に引っ張ります。髪の毛を均一的に押し広げるようにお気をつけください。このネットさえあれば髪の毛を簡単にまとめるようになります。



【商品の発送】



ご入金を確認取れた後、商品を製作させていただきます。製作時間が90営業日以内に発送（商品と数などによって）。発送後、到着まで4日〜7日かかります。

（交通機関の事情により遅れる場合がありますので、予めご了承ください。）

送料は、全国一律 送料無料

*沖縄や離島の場合別途追加料金(2000円)かかりますので、予めご了承ください。

