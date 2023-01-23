『原神 げんしん genshin タルタリヤ 衣装 cosplay イベント パーティー コスチューム 変装 仮装 mg037【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 06時 42分に出品され03月13日 06時 42分に終了予定です。即決価格は8,560円に設定されています。現在386件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
本商品は新品です。（ ※付属品をご購入の場合は納期がかかる時がございます、お急ぎの方、事前にお問い合わせください。）
構成:上衣、ズボン、マフラー、腰帯、手袋、肩飾り、イヤリング。
材質：ポリエステル生地などで製作しました。
刀全長:200cm
※衣装はオーバーロック処理されてます。 （※生地をレーザー照射で焼き切っているのでカット部分は若干茶色く焦げ跡がつく可能性があります。返品、交換は受け付けておりませんので、予めご理解頂きますようお願いいたします。）
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落札価格8560円
386 入札履歴
終了
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