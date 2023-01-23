『ビジネスバッグ マイケルリンネル 〈EXPANDシリーズ〉Basic Backpack(ベーシックバックパック) 16L Navy【お歳暮】』はヤフオクでから03月18日 10時 56分に出品され03月18日 10時 56分に終了予定です。即決価格は8,560円に設定されています。現在314件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
サイズ:16L カラー:Navy ジャンル:アウトドアリュック・ザック・バッグ/ビジネスバッグ/PCバッグ メーカー: マイケルリンネル(MICHAEL LINNELL) 関連ワード:通勤 仕事 通学
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落札価格8560円
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終了
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