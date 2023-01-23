『ソリド 1/18 ポルシェ 911 (930) 3.0 カレラ 1977 ガルフオレンジ SOLIDO CARRERA GULF ORANG【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 17時 26分に出品され03月08日 17時 26分に終了予定です。即決価格は8,560円に設定されています。現在934件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ソリド 1/18 ポルシェ 911 (930) 3.0 カレラ 1977 ガルフオレンジ SOLIDO CARRERA GULF ORANG
【商品説明】
・Solido製 1/18スケール
・ダイキャスト
・ドア開閉
X0BDR62JRK
【サイズ】
高さ : 14.00 cm
横幅 : 15.00 cm
奥行 : 31.00 cm
重量 : 740.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8560円
934 入札履歴
終了
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