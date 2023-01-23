『ソリド 1/18 ポルシェ 911 (930) 3.0 カレラ 1977 ガルフオレンジ SOLIDO CARRERA GULF ORANG【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 17時 26分に出品され03月08日 17時 26分に終了予定です。即決価格は8,560円に設定されています。現在934件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ソリド 1/18 ポルシェ 911 (930) 3.0 カレラ 1977 ガルフオレンジ SOLIDO CARRERA GULF ORANG



【商品説明】

・Solido製 1/18スケール

・ダイキャスト

・ドア開閉

X0BDR62JRK



【サイズ】

高さ : 14.00 cm

横幅 : 15.00 cm

奥行 : 31.00 cm

重量 : 740.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。