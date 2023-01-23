W.Sealet 装飾用ホワイトセラミック花瓶セット 芸術的な花の花瓶 モダンホームインテリア ベベルオープニング花瓶 高さ12インチ【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

・ホワイト VASE027C

・? ユニークなデザイン: スタイリッシュに、3つの白い花瓶のセットは、ミニマリズムがアートと一緒に組み合わせています。 ベベルの開口部、ピュアホワイトの花瓶ボディ、ハイローフォームレイヤーが、独自のモダンなホームデコレーションを作り出します。

・? ハンドメイド: 高度なe-coフレンドリーなセラミック素材を採用、手作業で精巧に作られた純粋なアート作品。花の花瓶は腐食や摩耗に非常に耐性があり、優れた性能特性を提供します。

・? 機能: セラミック製の花瓶は水を保持します。濡れた花、乾燥またはシルクの花、枝、花束などを入れてご自宅を明るくします。 各花瓶は高さ12インチ、高さ7.9インチ、高さ5.9インチ。

・? 用途: ご自宅の装飾やオフィスの装飾、ダイニングパーティー、結婚式のセンターピース、イベントの計画やその他の機会に最適です。 ミニマリズムデザインスタイル、簡潔な色調達が究極の成果を発揮し、オーナーの好みとカリスマを明らかにします。

・? ギフトの選択: 芸術的でミニマリズムの白い花瓶3個セット。丈夫な箱に丁寧に梱包されていま