『カラーチャート フォトフレームL（横型） 73 Lantern cherry【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 01時 58分に出品され04月01日 01時 58分に終了予定です。即決価格は8,560円に設定されています。現在988件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

カラーチャート フォトフレームL（横型） 73 Lantern cherry



【商品説明】

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・使い手の個性を表現するカラーシリーズ

・生産国：日本

・素材原材料：牛革



【サイズ】

高さ : 2.20 cm

横幅 : 16.40 cm

奥行 : 17.30 cm

重量 : 160.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。