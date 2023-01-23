『カラーチャート フォトフレームL（横型） 73 Lantern cherry【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 01時 58分に出品され04月01日 01時 58分に終了予定です。即決価格は8,560円に設定されています。現在988件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
カラーチャート フォトフレームL（横型） 73 Lantern cherry
【商品説明】
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・使い手の個性を表現するカラーシリーズ
・生産国：日本
・素材原材料：牛革
【サイズ】
高さ : 2.20 cm
横幅 : 16.40 cm
奥行 : 17.30 cm
重量 : 160.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8560円
988 入札履歴
終了
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